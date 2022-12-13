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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 88 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale, Karaköprü ve Birecik ilçelerinde yaptığı yol kontrollerinde şüphe üzerine bazı araçları durdurdu.

Ekipler araçlarda yaptığı aramada, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 54 Suriye, 30 Afganistan, 2 Bangladeş, 2 Pakistan uyruklu olmak üzere 88 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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