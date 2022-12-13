Şanlıurfa'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde satın aldıkları 2 traktörün parasını vermedikleri iddia edilen 3 şüpheliden 1'i yakalandı.

Oto Galericiler Sitesi'nde galericilik yapan Z.D, 1 milyon 425 bin lira karşılığında 2 traktörünü 100 bin peşinatla M.S, M.Ç. ve M.A.S. isimli şahıslara sattı.

Kalan parayı belirlenen tarihte almak için aradığı şahıslara ulaşamayan ve dolandırıldığını iddia eden Z.D. durumu jandarmaya bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmalarda kaybolan 2 traktör, Siverek ve Eyyübiye ilçelerinde yol kenarına terkedilmiş olarak bulundu.

Olayla ilgili şüphelilerden M.Ç. yakalandı, diğer şüphelilerin yakalanması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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