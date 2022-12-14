İçişleri Bakanı Soylu, "Zincir 2" ve "Kökünü Kurutma Operasyonu"na ilişkin Şanlıurfa'da konuştu: (2)

ŞANLIURFA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'da polislerin de gözaltına alındığı kaçakçılık operasyonuna ilişkin, "Kimse devletin üniforması altında suç işleme özgürlüğüne sahip değildir, gereğini yerine getiriyoruz, getirmeye devam ediyoruz." dedi.

Şanlıurfa Valiliğinde "Zincir 2" ve "Kökünü Kurutma Operasyonu"na ilişkin açıklama yapan Bakan Soylu, gazetecilerin, kentte silah kaçakçılığı yapan ve aralarında polislerin de bulunduğu şüphelilere yönelik operasyona ilişkin sorularını yanıtladı.

Her türlü suç ve suçluyla mücadelenin devam ettiğini belirten Soylu, operasyonda 10'u polis memuru, 1'i avukat olmak üzere 14 zanlının gözaltına alındığını ve bunlardan 13'ünün tutuklandığını aktardı.

İçişleri Bakanı Soylu, şunları kaydetti:

"Elbette suç sadece sivillere yönelik bir hadise değildir. Maalesef suçta kamu görevlilerini de görüyoruz. Önemli olan burada suçlu kim olursa olsun gereğini yerine getirmektir. Zaten 15 Temmuz da kamu görevlileri üzerinden biçimlendirilmeye çalışılan bir darbe teşebbüsüdür. Maalesef çürük yumurtalar oluyor, biz de gereğini yapmakla mükellefiz. Şanlıurfa bir sınır hattıdır, bu sınır hattında şu anda güvenli bölge olarak nitelendirdiğimiz Tel Abyad ve Rasulayn da var. Oradan getirdikleri kalaşnikofları burada yine bir zincir üzerinden başka yerlere aktarılmak için yasa dışı silah kaçakçılığına başvuran bir ekibi, yine güvenlik güçlerimiz, emniyet teşkilatımız, istihbaratımız başarılı bir şekilde tespit etti. Zincirin bir halkası bir avukattı, o avukat üzerinden yürüyerek 3 sivil, 10 da polis memurunun bu işe karıştığını görünce hemen operasyona döndü. Burada 10 polis memuru, 3 sivil ile 1 avukat gözaltına alındı. 9 polis memuru tutuklandı, 1'i de adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer 3 sivil ile 1 avukat, onlar da tutuklandılar. Bu olayı gerçekleştirenlerin bir bölümü.

Burada başka bir şey daha var bilmenizi isterim, bu olayın ilk safhası. Burada özellikle dijitaller incelendikten sonra hangi hatta sirayet ettiği belirlenecek ve buna yönelik de bir genişleme imkanı olabilecektir. Bizim görevimiz suçluyu yakalamaktır. Cinsi, cibilliyeti, çalıştığı yer hiç önemli değildir. Kimse devletin üniforması altında suç işleme özgürlüğüne sahip değildir, gereğini yerine getiriyoruz, getirmeye devam ediyoruz."

Soylu, gözaltına alınanlar arasında emniyet müdürlerinin bulunmadığını aktararak, "Belki bir düzeltme yapmak gerekir, 'emniyet müdürleri de vardı' diye bir değerlendirme yapıldı silah kaçakçılığıyla alakalı, oradaki kalaşnikoflarla alakalı. Orada bir emniyet müdürü yok, bunların 10'u da polis memuru, buna yönelik bir operasyon. Emniyet müdürü de olsa emniyet müdürü de alınır, polis de alınır, daha başka rütbeli varsa o da alınır." ifadesini kullandı.

- Sınır hattındaki güvenlik çalışmaları

Bakan Soylu, sınır hattında yapılan güvenlik çalışmalarıyla ilgili soru üzerine ise Türkiye'nin 10 yıl önce 1 kilometre güvenlik duvarının olmadığını, şu anda ise 1084 kilometre güvenlik duvarının bittiğini ve yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Süleyman Soylu, sınırda güvenlik yollarının, optik kulelerin yapıldığını ve bölgede yüksek çözünürlüklü kameraların bulunduğunu aktararak, güvenlik güçlerinin de sınır hattında bulunduğunu belirtti.

Sınır hattında mevcut aydınlatmaların yenilendiğini kaydeden Soylu, "Hem gece görüşlü aydınlatmaları koyuyoruz, kameralara daha iyi görebilme imkanını sağlayabilecek, hem de gördüğü anda fotoğraf çekebilme imkanı olan kameralarımız var. Yani hareketli sensörleri takip edebilecek ve bütün bunları sağlayabilecek bir yapıyı oluşturuyoruz. Aynı zamanda da aydınlatma oranlarımızı da yükseltiyoruz. Şanlıurfa'da yaptık, sınırda görmüşsünüzdür, hem güneş enerjisinden istifade ettiğimiz hem de trafoları oraya taşıyarak istifade ettiğimiz iki tür aydınlatma yöntemimiz var. Bunların hepsinin teknik detaylarıyla uğraşıyoruz. 40 kilometrelik tam bu sistemde söyleyebileceğim bir aydınlatmayı daha Şanlıurfa'da başladık yakın bir zamanda biter inşallah." diye konuştu.

Bakan Soylu'ya, açıklaması sırasında Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan eşlik etti.

(Bitti)

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