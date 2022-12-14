Şanlıurfa'da silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Rüştü Küçük Ömer Caddesi üzerinde yürüyen H.D'ye (40), bir araç içerisinden silahlı saldırı düzenlendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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