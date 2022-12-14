Şanlıurfa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca öldü

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Eskin Mahallesi'nde zehirlenme ihbarı alan polis ve sağlık ekipleri adrese gitti.

Ekipler, Mevlüt (70) ile eşi Hanım Karlıdağ'ın (66) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini belirledi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Karlıdağ çifti, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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