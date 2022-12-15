Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, asker, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda belirlenen 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler H.Ç. (31) A.Ç. (21) ve M.A. (27) gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, dolandırıcılık olaylarında kullanılan ve içerisinde adres sorgu programı bulunan laptop, 11 cep telefonu, 12 sim kart, 13 cep telefonu bataryası, flaş bellek, tabanca ile telefonlara ait çok sayıda hafıza kartı ve sim bloğu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.