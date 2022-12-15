Şanlıurfa Ticaret Borsası

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 47 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL)

En yüksek (TL) Arpa Kg 6,50

7,05 Buğday Kg 7,02

8,40 Mısır Kg 2,92

5,21 Kütlü pamuk Kg 12,40

18,70 Preseli pamuk Kg 33,00

47,00 Tohumluk çiğit Kg 6,52

6,52 Yağlık çiğit Kg 4,75

5,50 Çemen Kg 20,00

20,00 Badem içi Kg 105,00

135,00

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