Şanlıurfa'da kullanma tarihi geçmiş ürün satan 33 markete para cezası

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen 33 markete 19 bin 173 lira ceza kesildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin halk sağlığını korumaya yönelik denetimleri devam ediyor.

Bu kapsamda kent genelinde marketlere yönelik denetim yapan ekipler, bazı ürünlerin son kullanma tarihinin geçtiğini belirledi.

Ekipler, reyonlardan topladıkları ürünleri imha etti.

Tarihi geçmiş ürün satan 33 markete 19 bin 173 lira ceza kesildi.

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