Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine önlemler artırıldı.



Güvenlik güçleri, sınır hattında yakaladıkları şüphelinin PKK/PYD üyesi olduğunu tespit etti.

Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, sorguya alındı.

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