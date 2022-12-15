Şanlıurfa'da 9 kilo 150 gram esrar ele geçirildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir araçta 9 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 9 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

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