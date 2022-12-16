Şanlıurfa'da 3 ton sahte pekmez imha edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da 3 ton sahte pekmez imha edildi

AA

Şanlıurfa'da 3 ton sahte pekmez imha edildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zabıta ekiplerince sahte olduğu belirlenen 3 ton pekmez ele geçirildi.

Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne sahte pekmez getirileceği bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bir perona bırakılmış 3 ton pekmeze el koydu. Yapılan ilk incelemede ürüne ait gıda üretim izin belgesinin olmadığı ve sahte olduğu belirlendi.

Sağlıksız koşullarda üretildiği tespit edilen ürünler, ekiplerce imha edildi.

Zabıta Müdürü Abdurrahman Gümüştaş, gazetecilere, halk sağlığını korunmaya ve sahte ürünleri piyasaya sürmek isteyenlerle mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçtiklerini belirten Gümüştaş, şöyle konuştu:

"Müdürlüğümüze gelen ihbarda ilçemiz dışından terminale gelen ve piyasaya Siverek yöresel şire pekmezi olarak sürülecek ürünün içeriğinin şüpheli olduğu belirtildi. Biz de bu ihbar üzerine ekiplerimizi hızlıca söz konusu bölgeye yönlendirdik. Merdiven altı üretim olduğu anlaşılan içeriği şüpheli 3 ton sahte pekmeze el koyup imha ettik. Gıda terörüyle mücadelemiz devam edecek. "


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da 9 kilo 150 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 9 kilo 150 gram esrar ele geçirildi
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
YEREL HABERLER Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye ...
Şanlıurfa'da kullanma tarihi geçmiş ürün satan 33 markete para cezası
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da kullanma tarihi geçmiş ürün satan 33 ...
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa'da engellilerden oluşan mehter takımı etkinliklerde sahne alıyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da engellilerden oluşan mehter takımı ...
Şanlıurfalı keçe ustası mesleğini yeni nesillere öğretmek istiyor
YEREL HABERLER Şanlıurfalı keçe ustası mesleğini yeni nesillere ...
Şanlıurfa´da telefonla dolandırıcılığa 3 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da telefonla dolandırıcılığa 3 gözaltı
Halfeti'de millet kıraathanesi hizmete girdi
YEREL HABERLER Halfeti'de millet kıraathanesi hizmete girdi
Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık iddiasıyla 3 ...
Şanlıurfa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift ...
Şanlıurfa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca öldü
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen karı ...
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Şanlıurfa Ticaret Borsası
(Görüntülü) BAKAN SOYLU, ŞANLIURFA&#039;DA &#039;KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU&#039;NU YÖNETTİ: 182 GÖZALTI - EK
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN SOYLU, ŞANLIURFA'DA ...
Şanlıurfa'da silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı
(Görüntülü)BAKAN SOYLU, ŞANLIURFA&#039;DA &#039;KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU&#039;NU YÖNETTİ: 182 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN SOYLU, ŞANLIURFA'DA ...
Bakan Soylu, Şanlıurfa´da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nu yönetti: 182 gözaltı
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Şanlıurfa´da 'Kökünü Kurutma ...
İçişleri Bakanı Soylu, "Zincir 2" ve "Kökünü Kurutma Operasyonu"na ilişkin Şanlıurfa'da konuştu: (2)
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, "Zincir 2" ve "Kökünü Kurutma ...
(Görüntülü) BAKAN SOYLU &#039;KÖKÜNÜ KURUTMA&#039; OPERASYONUNA İLİŞKİN KONUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN SOYLU 'KÖKÜNÜ KURUTMA' ...
İçişleri Bakanı Soylu, "Zincir 2" ve "Kökünü Kurutma Operasyonu"na ilişkin Şanlıurfa'da konuştu: (1)
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, "Zincir 2" ve "Kökünü Kurutma ...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sahte içkiye yönelik 8 ilde 590 adrese düzenlenen "Zincir 2" operasyonunda 217 şüpheliden 176'sının gözaltına alındığını açıkladı.
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sahte içkiye yönelik ...
Flash!!
YEREL HABERLER Flash!!
Flash!!
YEREL HABERLER Flash!!
Flash!
YEREL HABERLER Flash!
Flash!
YEREL HABERLER Flash!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.