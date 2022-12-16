Şanlıurfa'da 3 ton sahte pekmez imha edildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zabıta ekiplerince sahte olduğu belirlenen 3 ton pekmez ele geçirildi.

Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne sahte pekmez getirileceği bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bir perona bırakılmış 3 ton pekmeze el koydu. Yapılan ilk incelemede ürüne ait gıda üretim izin belgesinin olmadığı ve sahte olduğu belirlendi.

Sağlıksız koşullarda üretildiği tespit edilen ürünler, ekiplerce imha edildi.

Zabıta Müdürü Abdurrahman Gümüştaş, gazetecilere, halk sağlığını korunmaya ve sahte ürünleri piyasaya sürmek isteyenlerle mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçtiklerini belirten Gümüştaş, şöyle konuştu:

"Müdürlüğümüze gelen ihbarda ilçemiz dışından terminale gelen ve piyasaya Siverek yöresel şire pekmezi olarak sürülecek ürünün içeriğinin şüpheli olduğu belirtildi. Biz de bu ihbar üzerine ekiplerimizi hızlıca söz konusu bölgeye yönlendirdik. Merdiven altı üretim olduğu anlaşılan içeriği şüpheli 3 ton sahte pekmeze el koyup imha ettik. Gıda terörüyle mücadelemiz devam edecek. "





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