Şanlıurfa'daki kazada hayatını kaybeden 9 düzensiz göçmenden 8'i toprağa verildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 9 düzensiz göçmenden 8'i toprağa verildi.

Harran ilçesine bağlı Öncüler Mahallesi Biçer mezrası mevkisinde dün minibüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 9 düzensiz göçmenin cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirildi.

İşlemleri tamamlanan cenazelerden 6'sı Şanlıurfa Yeni Aile Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazelerden ikisi yakınlarınca alınarak Suriye'de toprağa verilirken bir cenazenin işlemleri ise sürüyor.

Bu arada, göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendiren 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 67 VE 781 plakalı minibüs, dün Harran ilçesine bağlı Öncüler Mahallesi Biçer mezrası mevkisinde sulama kanalına devrilmiş, 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı yakalanmıştı.

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