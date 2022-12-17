Şanlıurfa'da 44 bin öğrenci okul öncesi eğitim alıyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, kentte 44 bin öğrencinin okul öncesi eğitim aldığını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Kurt, AA muhabirine, kentte 44 bin öğrencinin okullaştığını, özellikle 5 yaş grubu çocukların yüzde 100 okullaşmasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi eğitim seferberliğinin tüm ülkede devam ettiğini vurgulayan Kurt, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda ilimizde de çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle 5 yaş grubunda tüm ülkemizde okullaşma oranı yüzde 100, 4 yaş grubunda yüzde 75'e ve 3 yaş grubunda ise yüzde 50 oranında. Kentimizde bu yılda 5 yaş grubunda tüm öğrencilerimizin okullaşmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İlimizde şu ana kadar 169 bağımsız anaokulu bulunuyor, toplamda ise diğer okulların bünyesinde olmak üzere 2 bin 169 anasınıfımız var. Bu yıl yaptığımız çalışmalarda özellikle 5 yaş grubunun okullaşması için ilimizde 734 ana sınıf hizmet veriyor. Bunun dışında UNICEF'in ve Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında yine konteyner sınıflar oluşturuldu. UNICEF 21 tane konteynerlik, PIKTES ise 17 yeni 2 derslik sınıflar oluşturduk. Şu anda 44 bin öğrencimiz okullaşmış oldu. Diğer illerde olduğu gibi Şanlıurfamızda bütün çocuklarımızı özellikle 5 yaş grubunda çocuklarımızı yüzde 100 okullaşmasını sağlamaya çalışıyoruz"













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