Şanlıurfa'da "Fırat-4" denetiminde 25 şüpheli yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da polis ekiplerince açık alanlar ve kafelerde gerçekleştirilen denetimlerde 25 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik ve Çevik Kuvvet şubeleri ekiplerinden 528 polisin katılımıyla 40 nokta, kafe ve parklarda "Fırat-4" denetimi gerçekleştirildi.

Denetimde 4 bin 998 kişinin kimlikleri ile iş yerlerinin ruhsatları kontrol edildi.

Uygulamada 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 29 mermi, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Denetimlerde 25 şüpheli gözaltına alındı, 32 iş yeri hakkında işlem yapıldı.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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