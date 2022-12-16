Şanlıurfa'da 9 düzensiz göçmenin öldüğü kazaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 9 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği minibüs kazasına ilişkin göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Harran ilçesine bağlı Öncüler Mahallesi Biçer mezrası mevkisinde önceki gün minibüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu 9 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan ve göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 3 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan İ.K. ile M.K, "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı, İ.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 67 VE 781 plakalı minibüs, önceki gün Harran ilçesine bağlı Öncüler Mahallesi Biçer mezrası mevkisinde sulama kanalına devrilmiş, 9 kişi hayatını kaybetmiş, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alınmıştı.

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