Şanlıurfa'da Aile Okulu Projesi'yle 37 bin 956 aileye ulaşıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, ailelerin farklı eğitimlerle çok yönlü desteklenmesi amacıyla başlatılan Aile Okulu Projesi kapsamında, kentte 37 bin 956 veliye ulaştıklarını söyledi.

Kurt, AA muhabirine, Aile Okulu eğitiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle 81 ilde uygulandığını belirtti.

Aile Okulu eğitimi öncesinde Şanlıurfa'daki 2 bin 313 öğretmenin bu alanda eğitimin aldığını aktaran Kurt, proje kapsamında Şanlıurfa'da 37 bin 956 velinin eğitime katıldığını ifade etti.

Kurt, projenin 13 ilçede aktif olarak devam ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:



"Kovid-19'un getirdiği bir takım olumsuzluklar vardı. Ailelerimizi ve çocuklarımızı sağlık nedeniyle tamamen ev ortamına sıkıştırmış durumdaydı. Bu süreç içerisinde hem öğrencilerimizde hem de ailelerimizde bir takım iletişim kopuklukları yaşanmaya başlandı. Çocuklarımızda aşırı kilo alma, sürekli olarak internet ve televizyonda vakit geçirme, yine velilerimizde de benzer şeyler olmaya başlamıştı. Bu sefer aile içi iletişim kopmaya başlamıştı. Çocuklarımız okula devam konusunda da sıkıntılar yaşamaya başladılar. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde atlatılması için bu proje başlatılmış oldu."



Kurt, 44 saatlik eğitimi tamamlayan velilere sertifika verildiğini aktararak, "Tüm süreç çocuklarımızın daha üstün nitelikte eğitime erişimlerini sağlamak, onlara fırsat ve imkan eşitliği sağlamak yönünden geliştirilmiş proje. Daha fazla veliye ulaşmak için çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.