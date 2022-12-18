Şanlıurfa'da çöp kutusunda tek tırnaklı hayvan ayakları bulunması üzerine inceleme başlatıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çöp kutusunda tek tırnaklı hayvan ayakları ve derisi bulunması üzerine inceleme başlatıldı.

Yenişehir Mahallesi'nde bir çöp kutusunda tek tırnaklı hayvan ayakları ve derisi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen polis, zabıta ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

Ekipler, tek tırnaklı hayvan ayaklarının ve derisinin kim tarafından çöpe atıldığını tespit etmek için çalışma başlattı.

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