Şanlıurfa'da 3 yıl önceki kavgada kullanıldığı değerlendirilen silahlar ele geçirildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 3 yıl önce 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada kullanıldığı değerlendirilen 1 uzun namlulu silah, 2 tabanca ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), 2019'da Haliliye ilçesi Kanatlı Mahallesi'nde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan ve 3 kişinin yakalandığı kavgada ele geçirilemeyen silahların bulunması için çalışma başlattı.

JASAT ekipleri, silahların Kanatlı Mahallesi'nde M.K'ye ait evde saklandığını belirledi.

Ekiplerce evde yapılan aramalarda, 1 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 6 şarjör ve 52 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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