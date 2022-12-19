Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında işlem yapıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak avlandığı tespit edilen 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe girişinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, kaçak yolla avlandığı tespit edilen 4'ü ölü, 6'sı yaralı 10 tahtalı kuşu ele geçirildi.

Araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.