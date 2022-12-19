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Devlet desteğiyle evinde istihdamı sağlandı

AA

Devlet desteğiyle evinde istihdamı sağlandı

ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - Şanlıurfalı 25 yaşındaki Büşra Nur Çelik, devletin "1 Milyon Yazılımcı İstihdamı Projesi" kapsamında evinde istihdam imkanına kavuşarak şehir dışındaki bir firmaya uzaktan yazılım hizmeti veriyor.

Harran Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık iki buçuk yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurusu yapılarak Hazine ve Maliye Bakanlığı himayesinde Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarıyla işbirliğiyle yürütülen projeyi internetten görüp başvuru yaptığını söyledi.

Proje kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Şube Müdürlüğünde teorik ve uygulamalı eğitim aldığını anlatan Çelik, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yapılan sınavları başarıyla geçerek Bursa'da faaliyet yürüten bir özel firmaya evinde yazılım hizmeti vermeye başladığını ifade etti.

Çelik, işini evinde yapmanın kendisine çok yönlü faydasının olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Türkiye'nin sayılı şirketlerinden birinde yaklaşık 3 aylık bir eğitim sonucunda kalıcı istihdama sahip olduk. Eğitim sonucunda istihdam edildik ve yaklaşık bir aydır çalışmaya başladık. Bu kapsamda evden çalışma imkanına sahibiz. Dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir şirkete de evimizden çalışabiliyoruz. Hiçbir yere gitmeye gerek kalmadan kendi konfor alanımızda istediğimiz şekilde çalışabiliyoruz. Yazılım işinin en güzel avantajlarından birisi bu. Hayatımda hiç bu şekilde ilerleyeceğimi düşünmemiştim fakat bir anda karşıma çıkan bu fırsatı değerlendirmemek olmazdı.

Büyük bir ihtiyacın olduğu bu sektöre girmekten gurur duyuyorum. Çok daha iyi yerlere gelebilecek şekilde potansiyelimi artırıp elimden geldiği kadar ülkemi de gururlandırmaya çalışacağım. Böyle bir projenin hayata geçirilmesini destekleyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile eğitimi almamıza katkı sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ediyorum."

- "Daha önce böyle bir iş imkanı sunulmamıştı"

Baba Nihat Çelik de yıllarca işçi olarak çalışıp çocuklarını yetiştirdikten sonra emekli olduğunu dile getirdi.

Kızının gelişen teknolojiye ayak uydurup evinde işini yapmasının kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Çelik, "Şanlıurfa'da çalışması bizim için önemli. Bu şirkete dahil olmasını biz de istedik, memnun olduk. Evde çalışması bizim için büyük avantaj, çok memnunuz, rahat çalışıyor. Daha önce böyle bir iş imkanı sunulmamıştı. Daha önce biz el emeğimiz alın terimizle çalıştık, şimdi teknoloji değişti. Çocuklarımız inşallah bu işte başarılı olur. Bizim için bu iş büyük bir onur ve gurur meselesidir. Devamlı bu işte devam etsin, çalışsın istiyorum. Türkiye'miz, memleketimiz ve bizim için bu işler çok önemli." diye konuştu.

- "Evinde istediği konforu buluyor"

Anne Emine Çelik ise kızının başarısından ve evde çalışmasından çok memnun olduğunu aktardı.

Kızının bir taraftan ev işlerinde kendisine yardımcı olduğunu bir yandan da işine baktığını kaydeden Çelik, "Hem yanımda hem kolaylıkla işine ulaşabiliyor. Sunulan bu imkan bizim için avantaj oldu, gayet memnunum. Evde çayı yemeği hemen hazır. Tabii ki daha iyi yerlere gelmesini isterim. Kızım kolaylıkla evinde istediği konforu buluyor." dedi.

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