Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamında ekiplerce bir eve düzenlenen operasyonda 165 gram esrar ve 8 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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