ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürü Muhammed Said Güllüoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Güllüoğlu, "çevre ve yaşam", "haber" ile "spor" kategorilerini inceleyerek oy kullandı.
Güllüoğlu, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Mesut Varol'un "Beslenme saati", "Haber" kategorisinde Doğkan Keskinkılıç'ın "Gece uçuşu", "Spor" kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" fotoğraflarını seçti.
Güllüoğlu, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, fotoğrafların birbirinden güzel ve değerli olduğunu ifade etti.