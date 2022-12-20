Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Mehmet Temelli'nin (37) kullandığı 63 VL 916 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun Çepni Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile Azize (30), Yusuf (18), Mehmet Fatih (4), Nazlı (2) ve Barış Temelli (5) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Temelli yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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