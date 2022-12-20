Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Avkıran, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Avkıran, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.
Tuğgeneral Avkıran, çevre ve yaşam kategorisinde Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini", haberde Özkan Bilgin'in "Görev tamam", sporda ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğraflarını seçti.
Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçerken zorlandığını belirten Avkıran, AA mensuplarına çalışmalarında başarı diledi.