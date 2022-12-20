Şanlıurfa'da aranan 45 şahıs yakalandı

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da haklarında yakalama kararı bulunan 45 şahıs, düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde aranan şahıslara yönelik 353 polisin katılımıyla il genelinde 76 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan ve 1 yıl ila 12 yıl arasında değişen hapis cezaları bulunanlarında olduğu 45 şahıs yakalandı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.