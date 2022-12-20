Şanlıurfa'da aranan 45 şahıs yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da aranan 45 şahıs yakalandı

AA

Şanlıurfa'da aranan 45 şahıs yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da haklarında yakalama kararı bulunan 45 şahıs, düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde aranan şahıslara yönelik 353 polisin katılımıyla il genelinde 76 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan ve 1 yıl ila 12 yıl arasında değişen hapis cezaları bulunanlarında olduğu 45 şahıs yakalandı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da terör operasyonunda 2 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da terör operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1'i bebek ve 2'si çocuk 5 yaralı (Yeniden)
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1'i bebek ve ...
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa´da, sulama kanalında boğulan çocuğun kimliği belirlendi
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da, sulama kanalında boğulan çocuğun ...
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Avkıran, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Avkıran, AA'nın "Yılın ...
Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 ...
ŞUSKİ Genel Müdürü Güllüoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER ŞUSKİ Genel Müdürü Güllüoğlu, AA'nın "Yılın ...
(Görüntülü) ŞANLIURFA?DA SULAMA KANALINA DÜŞEN ÇOCUK BOĞULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞANLIURFA?DA SULAMA KANALINA DÜŞEN ÇOCUK ...
Şanlıurfa´da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk öldü
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk öldü
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı ...
(Görüntülü)ŞANLIURFA&#039;DA SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ 7 TON TAVUK ETİ ELE GEÇİRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ŞANLIURFA'DA SON KULLANMA TARİHİ ...
Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 7 ton tavuk eti ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 7 ton tavuk ...
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Şanlıurfa Ticaret Borsası
Devlet desteğiyle evinde istihdamı sağlandı
YEREL HABERLER Devlet desteğiyle evinde istihdamı sağlandı
(Görüntülü)KADIN GİRİŞİMCİ GÜZELLİK MERKEZİNİN YENİ ŞUBESİNİ ŞANLIURFA?DA AÇTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)KADIN GİRİŞİMCİ GÜZELLİK MERKEZİNİN YENİ ...
Şanlıurfa'da kış lastiği uygulaması
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da kış lastiği uygulaması
Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında işlem ...
Şanlıurfa'da kaçak balık avlayan kişiye para cezası
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da kaçak balık avlayan kişiye para cezası
Kadın girişimci güzellik merkezinin yeni şubesini Şanlıurfa´da açtı
YEREL HABERLER Kadın girişimci güzellik merkezinin yeni şubesini ...
Şanlıurfa'da 3 yıl önceki kavgada kullanıldığı değerlendirilen silahlar ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 3 yıl önceki kavgada kullanıldığı ...
Şanlıurfa'da çöp kutusunda tek tırnaklı hayvan ayakları bulunması üzerine inceleme başlatıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da çöp kutusunda tek tırnaklı hayvan ...
Şanlıurfa'da Aile Okulu Projesi'yle 37 bin 956 aileye ulaşıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da Aile Okulu Projesi'yle 37 bin 956 aileye ...
Şanlıurfa´da, 9 göçmenin öldüğü kazada 2 organizatör tutuklandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da, 9 göçmenin öldüğü kazada 2 organizatör ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.