Şanlıurfa'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Maşuk Mahallesi'nde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada F.Ş, E.Ş. ve İ.Ş. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılardan F.Ş. ve E.Ş. ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. İ.Ş. ise 63 S 0206 plakalı minibüsle bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Atatürk Bulvarı üzerinde bir araca çarparak duran minibüsteki İ.Ş, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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