Şanlıurfa'da kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kaçak silah ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Sırrın Mahallesi'ndeki evinden hırsızlık yapıldığını iddia eden M.A.Y'nin çelişkili beyanları üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, M.A.Y'nin, evinde hırsızlık süsü vererek çalındığını iddia ettiği ziynet eşyaları ile 5 tabancayı satması için arkadaşı R.D'ye verdiğini, silah ticareti yaparak kazanç elde etmeye çalıştığını tespit etti.

Polis ekiplerince M.A.Y. ve R.D. gözaltına alındı, 5 tabanca ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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