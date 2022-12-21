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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 37 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Mısır Kg 3,35 6,05 Nohut Kg 9,00 9,00 Buğday Kg 8,00 8,31 Kütlü pamuk Kg 12,00 18,00 Preseli pamuk Kg 34,00 37,00

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