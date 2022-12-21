Şanlıurfa Valisi Ayhan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Ayhan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre ve yaşam kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" fotoğraflarını seçen Ayhan, spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğraflarına oy verdi.

Vali Ayhan, her kategorideki fotoğrafların birbirinden anlamlı olduğunu ve seçerken zorlandığını aktararak, şöyle konuştu:

"2022 yılı ülkemize ve milletimize güzellikler getirdi, inşallah 2023 yılının daha da güzellikler getireceğine yürekten inanıyorum. Savaşların bittiği, barışın hep konuşulduğu, hakim olduğu, mazlum milletlerin göz yaşının dindiği bir 2023 yılını temenni ediyorum. Anadolu Ajansına da yaptığı güzel hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Hayatın içerisinden bazen sıyrılıp da geriye doğru bir sinema şeridi gibi o yılı görsel anlamda gözden geçirmeyi değerli buluyorum. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, Anadolu Ajansını da kutluyorum."





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