Şanlıurfa Emniyet Müdürü Ulucan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ulucan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek çevre ve yaşam, haber ve spor kategorilerinde oyunu kullandı.

Mehmet Murat Ulucan, çevre ve yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Gün ışığı ağları", haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam", sporda ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğraflarını seçti.

Ulucan, fotoğrafların tamamının birbirinden kaliteli ve güzel olduğunu belirterek, çalışmalarından dolayı AA çalışanlarını tebrik etti.

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