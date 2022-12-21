Şanlıurfa'da çölyak ve fenilketonüri hastalarına gıda kolisi dağıtıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ŞANLIURFA (AA) - Eyyübiye Belediyesi tarafından çölyak ve fenilketonüri hastalarına gıda kolisi dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal İşler Müdürlüğü, kentte yaşayan çölyak ve fenilketonüri hastalar için hayati önem taşıyan gıda paketlerini ulaştırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda hazırlanan yardım kolileri, çölyak ve fenilketonüri hastalarına dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye'de dezavantajlı, ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmaya devam ettiklerini söyledi.

İhtiyaç sahiplerine her türlü desteği sunmaya çalıştıklarını ifade eden Kuş, "Bugün de yine çölyak hastası kardeşlerimize yardım elimizi uzatıyoruz ve inşallah uzatmaya devam edeceğiz. Hassasiyetinden dolayı Çölyak Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı Hasan Doğan'a şükranlarımı iletiyorum." dedi.

Çölyak Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı Hasan Doğan da Eyyübiye Belediyesinin ilk günden bu yana dezavantajlı ailelere her türlü desteği verdiğine belirterek, "Burada 422 çölyak hastamız yaşıyor. Tabi burada belediyemizin bu tarz çalışma yapması ve hastalarımızı önemsemesi çok dikkate alınacak bir husus. Bu konuda her zaman duyarlılığını ortaya koyarak bizlere destek sunan başta Mehmet Kuş Başkanıma ve Eyyübiye Belediyesi'ne bir kez daha derneğimize kayıtlı hastalarımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.