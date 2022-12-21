Şanlıurfa'da kemik çürümesi bulanan hasta artroskopisi işlemiyle tedavi edildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'nde kemik çürümesi bulunan hastaya, kalça artroskopisi işlemi uygulanarak tedavisi gerçekleştirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, bir süre önce hastaneye başvuran kemik erimesi ve enfeksiyonu bulunan 39 yaşındaki Abdülkadir Biçer, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Altay tarafından muayene edildi. Yapılan kontrollerinin ardından Biçer, bölgede ilk defa kalça artroskopisi işlemi uygulanarak tedavisi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Altay, Harran Üniversitesi Hastanesi ortopedi kliniği olarak 25 yılı aşkın hem Şanlıurfa'ya hem de bölgeye hizmet verdiklerini söyledi.

Artroskopik yönteminin sayılı merkezlerde yapıldığına dikkat çeken Altaş, "Kalça eklemi için yapılan artroskopik cerrahi yaklaşım son birkaç yıl içerisinde dünyada gelişmeye başlamış ve ülkemizde de sadece 3 büyük kentte kısıtlı sayıda uygulanan kalça eklemine kamera yardımıyla girilerek eklemi açmadan yapılan cerrahi bir yaklaşımdır. Kliniğimizde aldığımız yeni cihazların da desteğiyle birlikte kalça eklemine artroskopik cerrahi yaklaşım uygulamamız hem bölgemiz hem de ilimiz için ciddi bir önem taşımaktadır. Bu ilk vakamızda eklem içerisinde enfeksiyon ve kemik çürümesine bağlı sorunları olan hastamıza kapalı yöntemle müdahale ederek gerekli işlemleri tamamladık. Hastamız da oldukça rahatladığını ve klinik olarak ciddi fayda gördüğünü bizlere ifade etti. Kalça artroskopisi ciddi bir tecrübe deneyim teknolojik altyapı ve ekip isteyen bir çalışmadır bu işlem için ortopedik cerrahi anestezi asistan hemşire ve personellerinden oluşan yaklaşık 20 kişilik bir ekiple hazırlıklarımızı ve işlemlerimizi sürdürüyoruz. Ülkemizde yeni başlayan ve Ankara'nın doğusunda henüz uygulanmayan bu sistemin Şanlıurfa Harran Üniversitesi araştırma Uygulama Hastanesi ortopedi kliniğinde başlatılmış olması hepimiz açısından gurur verici bir gelişmedir. Emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan da gerçekleştirilen bu tedavi yöntemini bölgede ilk kez uygulamanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Prof. Dr. Mehmet Akif Altay'ı ve ekibini tebrik eden Kırhan, "Batıdaki büyükşehirlerin ardından doğu ve güneydoğuda ilk kez Harran Üniversitesi Hastanesinde bir kalça artroskopisi yöntemiyle tedavi gerçekleştirdik. Biz vatandaşlarımıza en iyi tedavi imkanlarını sağlamanın yanında bölgenin ihtiyaçlarını da karşılayacak farklı yöntemlere de imza atmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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