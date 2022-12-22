Şanlıurfa'da uyuşturucu ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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ŞANLURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, Karakuzu mevkisinde yaptığı yol uygulamasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta, “Yurdun” ve “Zil” adlı narkotik köpekleriyle yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile 760 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Dört şüpheli gözaltına alındı.







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