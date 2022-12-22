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Şanlıurfa'da hakkında 20 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AA

Şanlıurfa'da hakkında 20 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hakkında 20 yıl 2 ay 40 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan aranan ve hakkında 20 yıl 2 ay 40 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ç'nin Bayırözü Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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