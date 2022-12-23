Hilvan'da ihtiyaç sahibi ailelerin meyveleri kaymakamlık tarafından karşılanıyor

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelerin meyveleri kaymakamlık tarafından karşılanıyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi vatandaşların yemek ihtiyaçlarının yanında çeşitli talepleri de karşılanmasına devam ediliyor.

Bu kapsamda Sosyal Yardımlaşma Vakfınca ilçede ihtiyaç sahibi ailelere, kış boyu 15 günde bir meyve dağıtımı yapılıyor.

Vakıf görevlilerince titizlikle poşetlenen meyveler ilçe genelinde yaklaşık bin aileye ulaştırılıyor.

Öte yanda kaymakamlık tarafından ihtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek dağıtımı devam ediyor.

Yapılan çalışmalardan dolayı ihtiyaç sahibi aileler, kaymakamlık çalışanlarına teşekkür etti.

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