Bahçesindeki ağaçları kesenlerden şikayetçi oldu

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bir kişi, bahçesindeki zeytin ve fıstık ağaçlarının kesildiği iddiasıyla jandarmaya başvurdu.

Kırsal Kovancı Mahallesi Esen mezrasındaki tarlasına giden Abdülcabbar Esen, bahçesindeki zeytin ve fıstık ağaçlarının kesildiğini görerek durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, bahçede inceleme yaparak ağaçları kesen kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.



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