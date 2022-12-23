Şanlıurfa'da 2 kişi boya kovalarına sakladıkları uyuşturucuyla yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da boya kovalarına gizlenen 3 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor.
Ekiler, kent girişinde yaptığı uygulamada şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Aracın bagajındaki aramada, boya kovalarına saklanan 3 kilo 350 gram skunk ele geçirildi.
Laboratuvar ortamında hazırlanan bu uyuşturucuya ilişkin araçtaki 2 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar emniyet müdürlüğüne götürüldü.