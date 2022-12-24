Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Beyazgül, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre ve yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğraflarını seçen Beyazgül, spor kategorisinde ise Hilmi Tunahan Karakaya'nın "Bulutlarda dolaşmak" karesine oy verdi.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçerken zorlandığını belirten Beyazgül, AA mensuplarına çalışmalarında başarı diledi.

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