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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da terör operasyonunda bir zanlı yakalandı

AA

Şanlıurfa'da terör operasyonunda bir zanlı yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, kentte belirlediği adrese düzenlediği operasyonda bir zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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