Eyyübiye Belediyesinde çorba ikramı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesinin çorba ikramı üç noktada başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kış mevsiminin başlamasıyla mobil ikram aracı, ilçedeki üç noktada yaptığı çorba ikramıyla içleri ısıtıyor.
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Balıklıgöl Devlet Hastanesi ve Eyyüp Peygamber makamı önünde her sabah 06.00-08.00 saatleri arasında binlerce vatandaşa çorba ikram ediliyor.
Çorba ikramıyla erken saatlerde işine gidenler kahvaltı etme şansı buluyor.
İkram edilen çorbayı içen vatandaşlar, Eyyübiyle Belediyesine teşekkür etti.