Şanlıurfa Bilim Merkezi yapım çalışmaları sürüyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle yapımı süren Şanlıurfa Bilim Merkezinde incelemelerde bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyazgül beraberinde Vali Ayhan ile Zeytin Dalı Eğitim Kampüsü yakınında yapımı devam eden Şanlıurfa Bilim Merkezini ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Beyazgül, merkezin Şanlıurfalı gençlerin, bilime ve teknolojiye ilgi duyan herkesin ilgisini çekeceğini ifade etti.
Vali Ayhan da projenin bitirilmesiyle önemli bir hizmetin daha kente kazandırılacağını kaydetti.