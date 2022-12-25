Şanlıurfa'da bir tırda 265 kaçak cep telefonu ele geçirildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir tırda 265 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda gümrük kaçağı cep telefonu getirdiği tespit edilen bir kişiyi takibe aldı.
Ekiplerce Karakuzu bölgesinde düzenlenen operasyonda durdurulan tırda yapılan aramada, diferansiyel kutusunun içerisine gizlenmiş 265 kaçak cep telefonu, 12 şarj aleti ve 13 bağlantı kablosu ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü, işlemleri için karakola götürüldü.