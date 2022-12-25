Şanlıurfa'da "Hamsi Günü" etkinliği düzenlenecek

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Karadenizliler Derneği tarafından kentte "Hamsi Günü" etkinliği düzenlenecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'da ikamet eden Karadenizliler, birlik ve beraberliklerini güçlendirmek için çeşitli programlar yapıyor.

Şanlıurfa Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen istişare toplantısında kentte "Hamsi Günü" etkinliği yapılması kararlaştırıldı.

Şanlıurfa Karadenizliler Derneği Başkanı Hakan Şen, çeşitli etkinliklerle hemşerileriyle bir araya gelmek istediklerini belirtti.

Kırmızı etin yoğun ilgi gördüğü kenti balık lezzetiyle de buluşturmak istediklerini vurgulayan Şen, "Şanlıurfa'ya çok güzel bir Karadeniz şöleni yaşatmak istiyoruz. Bu kapsamda dernek üyelerimizle bugün geniş katılımlı bir istişare toplantısı yaptık. Toplantımızda ocak ayı içerisinde Hamsi Günü etkinliği düzenlemeyi kararlaştırdık. Etkinliğimizin oldukça renkli ve güzel geçeceğine inanıyoruz. Şanlıurfa'da Karadeniz coşkusunu görmek isteyen herkesi etkinliğimize bekliyoruz. Şanlıurfa'da yaklaşık 10 bin civarında Karadenizlinin yaşadığını tahmin ediyoruz. Etkinliğimizin şimdiden yoğun ilgi göreceğine inanıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Derneğin yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Gökhan İsmail Tuylu ise tüm Karadenizlileri derneğe beklediklerini dile getirdi.

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