Şanlıurfa'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Eyyübiye ilçesine bağlı Hacı Bayram Mahallesi'nde, kuzenler arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Mahmut, Aziz, Ayşe ve Mehmet Güleli yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 41 yaşındaki Mahmut Güleli hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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