GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da jandarmadan kaçan şüphelilerin motosikletle çarptığı çocuk öldü

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, jandarmanın "dur* ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin bulunduğu motosikletin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Suruç ilçesi girişinde asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri, plakasız bir motosikleti durdurmak istedi.

Motosikletteki 2 kişi, "dur" ihtarına uymayarak bölgeden kaçtı.

Ekiplerden kaçmaya çalışan 2 kişinin üzerinde bulunduğu motosiklet, Mizar Caddesi'nde yolun kenarında oyun oynayan Burak Yeşil (7) ile Şiyar Haktanır'a (8) çarparak devrildi.

Kazada motosiklet sürücüsü İ.Ö. ile yanında bulunan M.A. da yaralandı.

Ağır yaralanan Burak Yeşil, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Motosiklet sürücüsü İ.Ö'nün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Diğer 2 yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Valilik açıklaması

Şanlıurfa Valiliği, kazaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, jandarma aracının kaza yaparak, bir kişinin ölümüne sebep olduğuna yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Kazanın detaylarına ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suruç ilçesi Mürşitpınar Jandarma Karakolu Komutanlığına ait devriye ekiplerini görünce şüpheli hareketler sergileyip 'dur' ihtarına uymayan motosikletin çalıntı olduğu ekiplerimiz tarafından tespit edilmiş, sonrasında şüpheli kişiler takip edilmeye başlanmıştır. Suruç ilçe merkezine doğru kaçmaya başlayan şüpheliler, Suruç ilçe girişinde yol kontrolü yapan polis ekiplerini fark ederek polis noktasından kaçmak için manevra yapmışlardır. Yaptıkları manevrada olay yerinin yakınındaki kum yığınına çarpmaları neticesinde bahse konu olan kaza meydana gelmiştir. Kaza sırasında kum yığınında oynayan bir çocuğumuz vefat etmiştir. İlçe Jandarma Komutanlığımıza ait aracın kazaya karışması gibi bir durum söz konusu değildir. Olayın faili 2 kişi gözaltına alınmış olup, olayla ilgili adli ve idari süreç hassasiyetle yürütülmektedir."





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