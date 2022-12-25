Şanlıurfa'da yağma suçundan aranan şüpheli yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yağma suçundan aranan ve polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yağma suçundan aranan A.Ç'nin ilçeye geleceğini tespit etti.

Ceylanpınar girişinde uygulama yapan ekipler şüpheliyi yakaladı.

A.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.





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