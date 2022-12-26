Şanlıurfa'da hayvan hırsızlığı yapan 2 şüpheli Diyarbakır'da yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çalınan 51 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Doğukent Mahallesi'nde 51 küçükbaş hayvanı çalınan M.İ, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, hayvanların M.E. ve S.A. tarafından çalınarak kamyonetle Diyarbakır'ın Çınar ilçesine götürüldüğü belirlendi.

Ekiplerce tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda, çalınan 51 hayvan ele geçirildi, M.E. ve S.A. gözaltına alındı.

Bulunan hayvanlar sahibine teslim edilirken, 2 zanlı işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.