Şanlıurfa'daki silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

Uzaydan düşerek hayatını kaybeden astronottan geriye sadece bu kaldı!

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin baba ile 2 oğlu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eyyübiye ilçesine bağlı Hacı Bayram Mahallesi'nde, kuzenler arasında çıkan ve Mahmut Güleli'nin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Kavgayla ilgili baba ile 2 oğlu gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eyyübiye ilçesine bağlı Hacı Bayram Mahallesi'nde dün kuzenler arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Mahmut, Aziz, Ayşe ve Mehmet Güleli yaralanmıştı. Mahmut Güleli, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.