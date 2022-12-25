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Şanlıurfa'daki silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

AA

Şanlıurfa'daki silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin baba ile 2 oğlu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eyyübiye ilçesine bağlı Hacı Bayram Mahallesi'nde, kuzenler arasında çıkan ve Mahmut Güleli'nin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Kavgayla ilgili baba ile 2 oğlu gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eyyübiye ilçesine bağlı Hacı Bayram Mahallesi'nde dün kuzenler arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Mahmut, Aziz, Ayşe ve Mehmet Güleli yaralanmıştı. Mahmut Güleli, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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