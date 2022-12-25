GÜNCELLEME - Şanlıurfa'daki silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin baba ile 2 oğlu tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Eyyübiye ilçesine bağlı Hacı Bayram Mahallesi'nde, kuzenler arasında çıkan ve Mahmut Güleli'nin ölümü, 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın ardından başlatılan soruşturma sürüyor.
Kavgayla ilgili baba ile 2 oğlu gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Eyyübiye ilçesine bağlı Hacı Bayram Mahallesi'nde dün kuzenler arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Mahmut, Aziz, Ayşe ve Mehmet Güleli yaralanmıştı. Mahmut Güleli, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.