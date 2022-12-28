Şanlıurfa'da kaçak içki operasyonu

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da gümrük kaçağı ve sahte 53 şişe içki ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kent genelinde kaçak içki satanlara yönelik çalışma başlattı.



Bu kapsamda belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, farklı markalarda 53 şişe gümrük kaçağı ve sahte içki ile alkol ele geçirildi.



Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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